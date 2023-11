Manvuller, l'ex portavoce di Fontana a capo dell'ufficio stampa della Camera

Camera, Manvuller a capo dell'ufficio stampa: fu già braccio destra del leghista Fontana

Filippo Manvuller a capo dell’ufficio stampa della Camera. Attuale portavoce del sindaco (sempre leghista) di Ferrara, Alan Fabbri ed ex portavoce del presidente leghista di Montecitorio Lorenzo Fontana quando ancora era ministro della Famiglia, la nomina rappresenta un caso singolare.

Come scrive Repubblica, infatti, di norma, per non creare conflitti, per l’incarico di capo ufficio stampa dell’Aula di Montecitorio viene selezionato una figura esterna ai partiti. Ma indicato dallo stesso Fontana su una lista di 12 nomi, Manvuller ha ottenuto il ruolo.

Il legame con il Carroccio sembra evidente. Il nuovo capo ufficio stampa nel 2020 è stato nominato comunicatore scelto dal sindaco Alan Fabbri, al termine della selezione pubblica indetta dal Comune con l’obiettivo di seguire il progetto Ferrara Rinasce. Poi, Manvuller è stato anche addetto stampa e portavoce di Fabbri, quando l’attuale sindaco di Ferrara era in corsa per la carica di governatore in sfida con Stefano Bonaccini. E ancora. È stato anche addetto stampa del Comune di Bondeno con Fabio Bergamini, successore di Fabbri.

Manvuller ora diventa capo ufficio stampa dell’istituzione presieduta dal suo ex capo, per un compenso di 130mila euro l’anno per i prossimi quattro anni.