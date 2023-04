Marialuisa Jacobelli, scollatura da paura a Monte Carlo. La giornalista di Sport Mediaset senza freni. FOTO

Marialuisa Jacobelli, foto mozzafiato. Curve in bella vista a Monte Carlo

Marialuisa Jacobelli senza freni. La stupenda giornalista di Sport Mediaset fa impazzire i fan con delle nuove foto. Su Instagram, infatti, la figlia d'arte (suo padre è Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport), ha incantato i follower con degli scatti mozzafiato delle sue curve pericolose nella magica Monte Carlo.

"Com'è la vista?", scrive la Jacobelli a corredo delle fotografie pubblicate sul social network. Come solito, il post della giornalista è stato invaso in poco tempo di like e commenti dei fan. "Quando ci sei te, su queste meravigliose foto, il panorama è assicurato", scrive un utente. "Offuschi Montecarlo con la tua bellezza", commenta invece un'altra follower della Jacobelli.