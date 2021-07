Matera capitale dell’Audiovisivo tra serie tv e film. 'Più forti della crisi'

Sarà Matera e il suo scenario unico al mondo, dichiarato Patrimonio dell’Unesco, ad ospitare dal 7 al 10 luglio la prima edizione dell’Audio-Visual Producers Summit. Già Capitale Europea della Cultura, la città farà, così, da cornice al nuovo evento di punta dell’industria audiovisiva italiana e internazionale, che per quattro giorni ospiterà da tutto il mondo Top players del settore, protagonisti di un variegato programma di keynote e panel di altissimo livello incentrati sulla realizzazione di serie e film per la TV, le piattaforme digitali e per il mercato globale della produzione scripted. L’Audio-Visual Producers Summit è organizzato dalla Lucana Film Commission per APA-Associazione Produttori Audiovisivi in associazione con PGA-Producers Guild of America.

Affaritaliani ha rivolto qualche domanda più specifica al Dottor Giancarlo Leone Presidente dell’APA:

Presidente Giancarlo Leone, APA ha fortemente voluto questo evento mondiale del settore audiovisivo, organizzato con Lucana Film Commission.Da cosa nasce questa esigenza?

Nasce dalla consapevolezza che soltanto facendo sistema a livello globale la produzione di contenuti può dare le migliori risposte alla trasformazione in atto.

Il comparto è rimasto bloccato, per la chiusura di studi e set legata all'emergenza coronavirus, quindi si potrebbe dire che il mondo dell'audiovisivo è pronto a ripartire da Matera?

Il mondo dell’audiovisivo nonostante la grave crisi pandemica non ha quasi mai sostanzialmente chiuso dimostrando già nel 2020 in piena emergenza di essere in grado di affrontare le situazioni anche più critiche. Questo è stato reso possibile anche dallo straordinario contributo che il MiC ha saputo dare fin dall’inizio nell’affiancare le difficoltà della ripresa con il potenziamento di un volano così importante quale il tax credit. L’iniziativa di Matera è la cosiddetta ciliegina sulla torta, rappresenta cioè un ulteriore passo in avanti soprattutto a livello di rapporti internazionali.

L’AVPSummit vedrà il coinvolgimento dell’autorevole PGA - Producers Guild of America, che conta eccellenti produttori cinematografici e televisivi.

È l’inizio di un ideale gemellaggio tra i produttori audiovisivi italiani e l’intero mondo dei produttori audiovisivi e cinematografici americani. La PGA è un punto di riferimento imprescindibile per il sistema produttivo americano e internazionale e sia noi che loro abbiamo l’interesse e la convenienza a conoscere meglio le proprie caratteristiche e i problemi del settore per metterli a fronte comune.

Così il Presidente della Lucana Film Commison, Roberto Stabile:

Un evento internazionale dell'industria audiovisiva italiana e internazionale a Matera, nel cuore del sud d’Italia. Quali sono gli obiettivi dell’AVPSummit?

Abbiamo fortemente voluto ambientare a Matera l’AVPSummit, perché è nostra intenzione accreditare questa pluricelebrata location di riprese come luogo di incontro tra i top players e della industria audiovisiva mondiale e trasformare la prima edizione del Summit in un evento di riferimento del Settore. Ci si confronterà sui trend del Mercato post-pandemia, sul futuro delle coproduzioni internazionali, su Diversity, Inclusione, Green task force, Diritti e copyright dei contenuti audiovisivi. Sarà anche l’occasione di attribuire il Premio Maximo ai principali protagonisti del mondo audiovisivo, che si sono distinti in campo artistico, imprenditoriale e tecnico. Contando sul supporto del Mic attraverso le Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di Istituto Luce Cinecittà e del MAECI attraverso ICE Agenzia, Avpsummit non può fare a meno di ambire ad un ruolo di primo piano, sia a livello nazionale che internazionale, e di ponte con gli USA, grazie alla collaborazione con la prestigiosa PGA (Producers Guild of America).

L’AVPSummit offrirà un'occasione di grande rilancio agli occhi del mondo per la “Città dei Sassi” e sul patrimonio storico, artistico e ambientale della Basilicata. Cosa prevede in tal senso il programma? Ci saranno eventi dedicati?

La vera sfida adesso, è quella di far conoscere tutto il variegato territorio della Regione. La Basilicata offre paesaggi incredibili, dai due mari - Ionio e Adriatico - con lunghe spiagge bianche dal mare cristallino e ripide falesie, ai calanchi, alle Alpi lucane, alle foreste incontaminate, il Parco del Pollino, la Murgia, le numerose chiese rupestri. Cercheremo progressivamente di estendere la conoscenza dell’ intero territorio. l’ultimo giorno, si terrà un panel dedicato alla presentazione delle Film Commision del Sud, momento in cui si illustreranno i servizi offerti da Basilicata, Campania e Puglia agli operatori stranieri interessati a girare in Italia.

Negli ultimi anni la potenzialità di traino della Basilicata nel settore audiovisivo e culturale è stata massima. Il cineturismo ha attirato visitatori sui luoghi dell’ultima serie di “James Bond” e della fiction ‘Imma Tataranni’: quali opportunità riserverà il futuro? Su cosa si sta lavorando? Su quali sinergie? Nuovi set? Nuove produzioni?

Il giorno 7 luglio, si terrà il Forum del cinema lucano per raccogliere le istanze degli operatori e mediare con le istituzioni preposte, per far fronte alle necessità delle imprese locali. Sarà una occasione per prendere coscienza e per censire le realtà presenti sul territorio, recepire le esigenze ed avviare un percorso condiviso. Infine, verranno messi a punto sistemi di supporto agli operatori, più efficaci e puntuali, rispetto a troppo burocratici e complicati bandi; si cercherà inoltre, di sostenere in modo diretto, tutte le spese sostenute sul territorio dalle produzioni.