Il primo video animato di McDonald's svela il menù di Ghali

McDonald's lancia un nuovo spot, Famous Order, con Ghali come protagonista in un video animato

Fino al 24 novembre, McDonald’s sarà on-air con la campagna Famous Order. Nel nuovo spot, a fare da protagonista sarà una sequenza di vassoi composti dagli ordini preferiti di personaggi iconici, sia reali che di fantasia.

Anche i personaggi famosi, del resto, proprio come i consumatori più affezionati, hanno il proprio ordine preferito di McDonald’s. È proprio questo a rendere il brand di food americano un ristorante adatto a tutti.

La campagna multichannel coinvolge più mezzi: dalla tv con spot da 30 secondi al digital fino ai social, influencer compresi, per la pubblicazione di contenuti nativi su Instagram e Twitch.

Insieme a Leo Burnett, OMD ha curato la strategia di comunicazione, attraverso un approccio data-driven a target diversificati.

Tutto il progetto si inserisce all’interno di una piattaforma di comunicazione più ampia che ha come fil rouge la presenza di Ghali - testimonial del brand e portavoce dei valori dello stare insieme, dell’integrazione e della multiculturalità - per la prima volta al fianco di McDonald’s per raccontare il nuovo modo di preparare i panini con il concept “Lo capisci solo se lo provi” e poi, ancora, protagonista nel dibattito sulle nuove Big Mag Variation.

La narrazione, ricca di riferimenti alla cultura d’origine di Ghali e al suo genere musicale, ci trasporta in un vero e proprio viaggio nell’universo dell’artista alla scoperta del suo menù. La colonna sonora è una creazione originale di Charlie Charles, produttore storico delle hit diGhali, che torna così a collaborare con l’artista icona del movimento musicale degli ultimi anni.

Nello spot è proprio l’artista a svelare per primo il suo menù preferito e a introdurre la nuova creatività. Prende così forma la fan truth del brand che si ispira ai valori fondanti dell’inclusione e dell’accoglienza: chiunque tu sia, famoso o no, puoi avere il tuo ordine preferito da McDonald’s.

Ripreso dall’alto, il vassoio McDonald’s diventa il simbolo della capacità del brand di dare la possibilità, indistintamente a tutti i suoi fan, di scegliere e personalizzare il proprio menù.

Il video è diretto da Sinem Sakaoglu, regista internazionale esperta in stop-motion.

Per il pubblico ci sarà anche la possibilità di partecipare a un concorso per vincere uno dei premi della Ghali Collection, testimonial del brand. Come? Basta acquistare il menù dell’artista, ordinabile solo con l’App McDonald’s e inserire il codice presente sullo scontrino.