Mediaset, il piano di Cairo. Fare un polo con Rcs e vendere La7 a Discovery

Mediaset, il piano di Cairo e il polo "di sinistra" a guida Fazio

La morte di Silvio Berlusconi ha aperto la questione Mediaset, che ne sarà delle tv senza di lui? Le ipotesi sul tavolo sono molteplici e molto dipenderà anche dalle ultime volontà dell'ex premier espresse nel testamento che verrà aperto e reso pubblico già all'inizio della settimana prossima. Nonostante le smentite - scrive Repubblica - Urbano Cairo starebbe seriamente valutando la scalata a Mfe. E l’idea di costituire un polo con Rcs potrebbe far muovere velocemente le acque. Mentre per rispettare le regole del Sistema Integrato di Comunicazione l'editore venderebbe La7 a Discovery. Che con Fazio realizzerebbe così il suo polo "di sinistra". Nei giorni scorsi Cairo ha rivelato di aver incontrato tre volte Berlusconi per parlare dell’argomento. Ma l’ipotesi non sembra graditissima per la famiglia.

Pier Silvio Berlusconi - prosegue Repubblica - avrebbe fatto notare che la capitalizzazione delle due aziende (1,75 miliardi Mfe, 316 milioni Rcs) suggerirebbe semmai a Mediaset di comprare il Corriere. Ma all’interno della famiglia c’è freddezza anche intorno all’ipotesi Vivendi. Anche per la scalata tentata qualche tempo fa. E allora chi potrebbe essere l’acquirente di Mediaset? Per adesso la strategia sarebbe un’altra. Ovvero quella della creazione di un polo delle tv europee. E l’ok arrivato ieri dall’Antitrust austriaco per l’acquisizione di ProsiebenSat sarebbe una dei primi segnali. Niente acquirente, fino a che non arriverà qualcuno in grado di sedersi al tavolo. Anche per dimensioni e struttura.