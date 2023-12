Mediaset, Minzolini via da "Stasera Italia". Alzato troppo il livello di Rete4

Mediaset, il caso Minzolini su Rete4: fa parlare gli ospiti uno alla volta e non va bene

Augusto Minzolini, dopo soli tre mesi di conduzione, lascerà la conduzione di "Stasera Italia weekend" su Rete4. Si potrebbe pensare ad un flop per quanto riguarda gli ascolti ma così non è, la conduzione dell'ex direttore de Il Giornale è in linea con quanto chiesto da Mediaset. I risultati auditel del suo programma - si legge su Il Foglio - sono stati positivi, in media con le altre serate, con la differenza che Minzolini doveva vedersela con la concorrenza di Fazio, del calcio, e delle regine della tv Carlucci e De Filippi. Più volte ha superato La7 con Massimo Gramellini e Serena Bortone su Rai 3. Per quale ragione gli viene tolta la trasmissione? Per una volta il retroscena sul campione del retroscena, non lo scrive Minzolini. Per i vertici Mediaset la sua conduzione non rispetta il “formalismo televisivo” della rete.

Gli rimproverano insomma - prosegue Il Foglio - di non interrompere gli ospiti in studio, di farli parlare troppo. Viene mandato via perché ha provato a fare il giornalista sobrio al posto del conduttore invasato. La notizia dell’uscita di Minzolini l’ha data lo stesso giornalista. Il 24 dicembre, il giornalista annuncia che "è terminato il nostro tempo a disposizione così come il mio ciclo alla conduzione di "Stasera Italia". In studio, ad ascoltarlo, ci sono Giampiero Mughini, il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari e l’ex corrispondente Rai da Londra, Antonio Caprarica. Da tre mesi, Minzolini ospita le “firme” politiche del Corriere della Sera, come Francesco Verderami, le lascia argomentare. Niente risse, ma pensieri articolati.