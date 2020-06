Mediaset, Sgarbi chiede scusa a Klaus Davi in diretta tv dopo averlo aggredito

Dopo la solita sequela di insulti sciorinata nel programma di Barbara D’Urso, che non ha esitato a contrastare il critico d’arte dati alla mano sulla questione delle mascherine, Vittorio Sgarbi ha chiesto scusa al massmediologo Klaus Davi (opinionista a Mediaset e consigliere comunale di San Luca), il quale aveva contrastato per tutto il corso del blocco del programma le sue stravaganti tesi sul contagio da Covid-19. In chiusura il colpo di scena: Sgarbi si è scusato ben due volte con Davi per i suoi toni eccessivi e insulti. Da quando Sgarbi va in tv non era mai successo. Nel corso del programma il critico ha citato più volte il comune di San Luca in Aspromonte per la sua gestione esemplare dell’emergenza Covid.