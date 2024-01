Meloni- Calimero ha tutti contro. Anche Merlino (e Mediaset) sparano a zero

Myrta Merlino attacca Meloni: "Ecco perché non è un paese per madri, cara Giorgia"

Il caso Pozzolo, l’inchiesta Anas, le critiche a pioggia sulla conferenza stampa più “moscia e inutile” degli ultimi tempi: il 2024 per la premier Giorgia Meloni si apre tutto in salita. E ora a mettersi di traverso non solo i colleghi di partiti o gli “inciampi” degli alleati, bensì Mediaset. Myrta Merlino, ex volto Rai, e ora conduttrice di Pomeriggio 5- senza molti giri di parole- ha attaccato la premier sul suo profilo Instagram. In particolare, sul tema della maternità, sottolineando che no, “cara Giorgia, l’Italia non è un Paese per madri”.

La frecciata di Merlino si riferisce a quanto detto dalla premier nella conferenza stampa del 4 gennaio sul fatto che la prima aspirazione di una donna dovrebbe essere la maternità. “Non so se 'aspirazione' sia la parola giusta, io sono premier, considerata tra le donne più affermate in Italia, ma se mi chiedessero cosa scegliere tra mia figlia Ginevra e la presidenza non avrei dubbi, come madre non ho dubbi". E ancora: "La maternità ti regala qualcosa che nessun altra cosa ti può dare, ma non condivido che un traguardo possa togliertene un altro. Ursula von der Leyen ha 7 figli, Metsola 4: si può fare".

A questo punto, dopo tali affermazioni, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha scritto direttamente alla premier per esprimere il suo punto di vista diametralmente opposto facendo anche riferimento alla propria esperienza di madre lavoratrice: "Non è un Paese per madri, cara Giorgia. Fino a quando non ci sarà la possibilità di scegliere, nessuna di noi potrà essere fiera del Paese in cui viviamo". E ancora: "So bene quanto sia complicato mettere insieme la vita da madre con quella di lavoratrice, avendo fatto un lavoro molto meno impegnativo del tuo, ho cresciuto tre figli e so benissimo tutto quello che vuol dire per noi donne. Ma rimane il fatto che poter avere dei figli oggi in Italia è un privilegio riservato a poche: le donne che possono permetterselo economicamente, che hanno autonomia, denaro e potere. E questa è una cosa spaventosa perché essere madre deve essere una scelta libera. Puoi anche scegliere di non esserlo ma devi poter scegliere".

Myrta Merlino attacca Meloni: il post pubblicato su Instagram