Mentana che Belva: maratona La7 record, batte Rai-Mediaset (i veri numeri). E Urbano Cairo....

Enrico Mentana che Belva, ascolti tv da primato per la tv di Urbano Cairo. Battute Rai1 e Canale 5

Mancava da qualche mese (le Regionali in Abruzzo di febbraio), ma l'attesa è finita: la Maratona Mentana su La7 il cult dei cult in tema di dirette elettorali è tornata sul piccolo schermo. E non ha deluso gli appassionati del genere.

I numeri legati ai singoli programmi non sono disponibili a causa dello sciopero dei tecnici Auditel, però dalle analisi, si evince che il dato netto di domenica 9 giugno 2024 nella fascia 23.30/02.00, quando gli scrutini e l'analisi entrano nel vivo, La7 è prima rete in assoluto col 14,48%, davanti Rai 1 e Mediaset.

Enrico Mentana che Belva: la sua maratona su La7 è da record mondiale

Ma i numeri di Enrico Mentana vanno al di là del mero dato Auditel. Un uomo solo al comando, verrebbe da dire, con il suo programma d'approfondimento in diretta dalle 22.30 – a mezz’ora dalla chiusura dei seggi – fino alle 20.30 del giorno dopo. Una maratona tv che deve stare sempre a tambur battente seguendo exit pool, trend dai seggi e reazioni politiche che seguono i dati legati a partiti che salgono e scendono.

E lui in prima linea per quasi tutta la diretta, sciorinando un'altra performance televisiva incredibile da vero fuoriclasse. Viene in mente la divertente domanda formulata da Luciana Littizzetto a Francesca Fagnani in una recente puntata di Che tempo che fa: "La famosa maratona Mentana, esiste anche sotto le coperte?". "No, anzi, faccio un pigiama party", la risposta divertita Fagnani.

Da un flashback all'altro. «Per rimanere in famiglia, che belva saresti?», aveva invece chiesto recentemente Piero Chiambretti al direttore del Tg La7 citando la celebre domanda che formula la sua compagna Francesca Fagnani agli ospiti. "Un elefante", aveva risposto scherzando Mentana. Ma quando si accendono le luci dei riflettori nel suo studio di La7 sembra più una tigre.

Mentana e il Tg La7 dei miracoli: Urbano Cairo e il nodo rinnovo

Lui che quotidianamente eredita ascolti attorno all'1% con il 'traino' (si fa per dire) di Padre Brown e fa impennare ogni santo giorno lo share di La7 al 7-8%. Un miracolo Auditel che si ripete da anni e che andrà avanti sino al 31 dicembre 2024. Poi? Chissà. Il contratto in scadenza è un rebus che Urbano Cairo dovrà risolvere. Il patron di La7 può permettersi di perderlo?

"O rinnovo, o il mio futuro è ai giardinetti. O se arriva il principe azzurro che mi offre mille miliardi e mi lascia libero ci faccio un pensiero", ha detto di recente Enrico Mentana.

E se dal Nove (Warner Bros Discovery) sin qui hanno smentito rumor e scenari, nei giorni scorsi Pier Silvio Berlusconi ha aperto una porta su un suo clamoroso ritorno a Mediaset.