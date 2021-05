Mi piace il tuo Tweet, ti do la mancia: arriva Tip Jar

Twitter sta testando Tip Jar, il barattolo delle mance

Non è uno scherzo ma una nuova funzione che Twitter sta testando. Si chiama Tip Jar, letteralmente il barattolo delle mance, e darà la possibilità agli utenti di sostenere economicamente degli account Twitter di cui apprezzano i contenuti. Per ora è in fase di beta testing su un gruppo ristretto di persone ma l’idea è di estenderlo a tutti gli utenti.

L’opzione sarà disponibile su ogni singolo Tweet, vicino alle classiche funzioni per interagire, come like, retweet e follow. Permetterà quindi di donare in modo rapido, senza uscire dalla piattaforma.

La funzione è già attiva per gli account in lingua inglese, che possono inviare le donazioni al gruppo ristretto di account già abilitati a riceverle, composto per il momento da giornalisti, opinion leader e organizzazioni no-profit. L’idea di Twitter è di ampliare il più velocemente possibile i beneficiari delle donazioni, estendo la funzione ad altre lingue e profili.

L’espetto interessante è la possibilità di monetizzare attraverso Twitter per diverse categorie, dai professionisti dell’informazione, come giornali e giornalisti, ad artisti e gruppi di ogni genere, per non parlare dell’immensa opportunità che rappresenta per il terzo settore.

La curiosità è se verrà estesa anche alla politica. A proposito, e se l’avessero abilitata sull’account (ora chiuso d’ufficio) di Donald Trump? Quanto avrebbe raccolto dai suoi sostenitori