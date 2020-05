Milano digital week: presentato il nuovo portale contro le fake news

È imminente l’uscita del documento sulle azioni di contrasto alle fake news redatto dalla Task force istituita dal Sottosegretario all’editoria Andrea Martella. Lo ha annunciato il prof. Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, uno degli otto saggi della Task force, a margine della presentazione del suo portale www.dirittodellinformazione.it dedicato proprio alla valorizzazione dell’informazione di qualità. Nell’ambito della Milano Digital Week, Almed - Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ha promosso un dibattito dal titolo “Le nuove sfide della tutela dei diritti in Rete”, durante il quale sono stati presentati i contenuti e le nuove sezioni tematiche di www.dirittodellinformazione.it.

«La battaglia contro le fake news va combattuta con strumenti giuridici, deontologici, tecnologici e culturali», ha dichiarato il prof. Ruben Razzante, chiarendo che il suo portale, già seguitissimo da addetti ai lavori e utenti della Rete, è uno strumento di interazione sul tema delle fake news e della qualità dell'informazione. L’obiettivo è di fare chiarezza sui contenuti fuorvianti che viaggiano in Rete, segnalando casi significativi di disinformazione o, al contrario, esempi lodevoli di buone e illuminanti notizie, con un approccio neutrale e inclusivo e con un linguaggio divulgativo.

La presentazione è stata introdotta e coordinata da Mariagrazia Fanchi, Professore Ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione, Direttore Almed e membro del Comitato scientifico del portale. Hanno preso parte al dibattito figure di spicco del panorama italiano del giornalismo, delle aziende digitali e dell’amministrazione pubblica, che hanno sottolineato come la cultura digitale sia stata fondamentale nell’emergenza, come aiuterà nella fase di ripresa e come sia essenziale nella quotidianità di cittadini e imprese e non solo materia per addetti ai lavori.

Mentre l’Assessore alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano, Roberta Cocco, anche membro del Comitato scientifico del portale, ha evidenziato l’utilità di www.dirittodellinformazione.it per facilitare l’individuazione delle informazioni di qualità nel web, Daniele Chieffi, Direttore comunicazione e Pr del Dipartimento per l’innovazione e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio, ha sottolineato l’espansione del digitale all’epoca del Covid-19 e alcuni errori commessi dai media rispetto alla dilagante infodemia.

A difendere la professionalità giornalistica Daniele Manca, Vicedirettore Corriere della Sera, che ha difeso il ruolo dei giornalisti in questi mesi di emergenza sanitaria, ricordando il loro impegno nel diffondere notizie di pubblica utilità. A vigilare sulle fake news in ambito radiotelevisivo è una Task force istituita dalla Rai e presieduta dal Direttore di Rai News, Antonio Di Bella, che ha auspicato l’introduzione di moduli formativi di cultura digitale fin dalle scuole dell’obbligo.

Infine, Angelo Mazzetti, Public Policy Manager Facebook in Italia, Grecia, Malta e Cipro, ha raccontato le molteplici iniziative intraprese dalla sua multinazionale per contrastare la diffusione virale di fake news e contenuti d’odio e per rendere più sicura la navigazione degli utenti in Rete.