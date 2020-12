MILANO PITCH, aperto il bando: nuovi autori e audiovisivi cercasi

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna Milano Pitch, il progetto che mette in contatto scrittori, autori e sceneggiatori lombardi con i più importanti protagonisti dell’audiovisivo e dell’editoria in Italia.

Fino al 15 febbraio 2021 sono aperte le iscrizioni al concorso gratuito che selezionerà dai 18 ai 22 soggetti di opere inedite e non prodotte di libri – nelle due sezioni Narrativa Junior e Narrativa Adulti -, Serie tv e Cinema, che a maggio, durante il terzo Milano Pitch Day, verranno illustrati a case editrici, broadcaster, case di produzione e registi. Chiunque può iscriversi al bando, purché abbia meno di 45 anni e si sia laureato o diplomato presso Università o Scuole di Cinema della Lombardia o sia residente nella Regione. Possono iscriversi anche gruppi di autori. Nella giornata dell’evento, oltre alla possibilità che i progetti vengano “adottati” da una casa editrice o da una produzione per il successivo sviluppo, quattro di loro saranno selezionati da una giuria speciale e vinceranno borse di sviluppo per un totale di 8.000 euro.

Promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche e da Noesis service editoriale, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Colorado Film e 3zero2 Tv, Milano Pitch è un evento che si ispira alla pratica del pitch day sempre più diffusa in ambito internazionale e fa parte del progetto StoryLab, nato a marzo 2018, che vuole contribuire a formare un vero e proprio Distretto dell’Audiovisivo a Milano grazie a bandi, finanziamenti, job training e incontri a supporto degli autori e dell’industria del settore del territorio lombardo, che registra a oggi 2.000 imprese, 20mila addetti e un fatturato di oltre 6 miliardi di euro (fonte: CNA Cinema e Audiovisivo Milano e Lombardia).

In un contesto di sinergia sempre più crescente fra mondo dell’editoria e quello dell’audiovisivo, Milano Pitch, ormai diventato un appuntamento annuale fisso, vuole selezionare i migliori progetti di romanzi, graphic novel, film e serie TV di autori esordienti della Lombardia e presentarli attraverso il meccanismo delle presentazioni (pitch) a case editrici, broadcaster, case di produzione, agenti letterari e registi, sempre in cerca di nuove storie da raccontare. Ogni delegato delle aziende partecipanti riceverà anche un Book of Projects, con brevi schede di tutte le opere presentate, i profili e i contatti degli autori. Un numero significativo di progetti presentati nelle due edizioni precedenti ha ottenuto opzioni e contratti (al momento due per il cinema e due per serie TV) o sono già diventati libri usciti in questi mesi, come "Giugno" di Paolo Bontempo, "Dadieci" (Il Battello a Vapore) di Saschia Masini, "Ti sento" (De Agostini) di Valentina Torchia.

Più di quaranta le aziende che hanno partecipato al Milano Pitch Day 2020: 3Zero2, BIM Produzione, Casanova, Cinemaundici, Colorado Film, Planeta DeAgostini, Dinamo SRL, EDI, EFFE TV, Endemol Shine, Indiana Production, Indigo, Lotus production, Lumiere & Co, Lux Vide, MareMosso, Mediaset, Movimenti Production, RAI, Red Joint Film, Sky, Studio Bozzetto & CO, Swan & Koi, Wildside, Zelig Media, ZEN Europe per TV e cinema; BAO Publishing, Battello a Vapore, Bookabook, BUR, DeAgostini Libri, Disney Publishing Worldwide, Fabbri Editori, Feltrinelli, Gribaudo, Giunti, Harper Collins, Longanesi, Mondadori, Mondadori Junior, Panini Comics, Piemme, Rizzoli, Salani, Shockdom, Solferino, Sperling & Kupfer per l’editoria.

I progetti selezionati verranno comunicati entro e non oltre il 15 aprile 2021, pubblicando sul sito www.milanopitch.it i nomi dei candidati selezionati da differenti giurie per ogni sezione.