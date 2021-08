Milk crate challenge, nuova sfida social mette in allerta gli ospedali USA

Milk crate challenge: l'ultima sfida social prevede di scalare una piramide di casse di latte ma la maggior parte dei partecipanti finisce solo per farsi molto male

Quando si parla di sfide social o "challenge" spesso si pensa a comportamenti che possono mettere in pericolo la salute di chi le accetta. Nel tempo si sono visti ragazzi gettarsi in mezzo alla strada mentre passano le auto o chi si strangola in diretta streaming. L'ultima provocazione nata su Tik Tok è chiamata Milk crate challenge e prevede la scalata di una piramide di casse di latte. La struttura solitamente è talmente precaria, dato che non c'è alcun sistema per tenere le scatole unite tra loro, che i partecipanti cadono rovinosamente a metà del percorso. Vince chi completa la scalata e la successiva discesa ma da quanto si vede nei video diventati virali ben pochi ci riescono. Molti invece finiscono per farsi male e basta battendo sulla testa, il petto, le spalle e altre parti del corpo.

Le piramidi per la Milk crate challenge vengono costruite in tutto il mondo e luoghi possibili, dal giardino di casa alle palestre, e l'hashtag associato alla sfida in meno di un mese ha ottenuto 15,3 milioni di visualizzazioni su Tik Tok. I commenti ai video sono solitamente divertiti ma la verità è che la Milk crate challenge è una sfida pericolosa, tanto che i medici statunitensi lanciano l'allarme e chiedono di evitare di parteciparvi.

"Con l'aumento dei ricoveri per Covid-19 in tutto il Paese - si legge in un tweet del Dipartimento sanitario di Baltimora -, prima di provare la Milk Crate Challenge, controlla che il tuo ospedale locale abbia un letto disponibile".