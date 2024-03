Mondadori Media, polo MarTech a Davide Tran. Si punta su Ai e..

Mondadori Media, il Polo MarTech e ricavi 2023 a 32 milioni (+30%)

L’innovativo Polo MarTech di Mondadori Media – nato intorno alla digital company AdKaora a seguito dell’acquisizione di Hej! nel 2021 e, successivamente, della media agency spagnola Adgage, completata alcuni mesi fa – ha l’obiettivo di offrire al mercato un’ampia gamma di servizi di marketing e advertising di nuova generazione. L’offerta spazia, infatti, dalle soluzioni di proximity marketing a quelle di marketing conversazionale performance data driven, dalle soluzioni di video advertising mobile first a un creative studio in grado di offrire ai clienti formati adv ad alto impatto ed elevata efficacia comunicativa.

Le sinergie fra AdKaora, Hej! e Adgage – che a oggi costituiscono il Polo MarTech di Mondadori Media – sono iniziate a fine 2022 con l’obiettivo di garantire, anche dal punto di vista tecnologico, un miglior sviluppo di nuove soluzioni integrate, di valorizzare le diverse professionalità presenti e di massimizzare l’efficacia commerciale e i go to market. Un percorso di successo, confermato dai risultati raggiunti nel 2023 che mostrano ricavi complessivi per oltre 32 milioni di euro, in crescita di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, affiancati da un forte e continuo rafforzamento del team, che conta oggi 80 professionisti tra Milano, Roma e Madrid.

MONDADORI MEDIA, POLO MARTECH E I DRIVER DI CRESCITA

Lo sviluppo internazionale è uno dei più rilevanti driver della strategia. L’acquisizione della società spagnola Adgage ha aperto nel 2023 a nuovi importanti sbocchi internazionali, a partire dalla stessa Spagna e, negli ultimi mesi, in America Latina.L’operazione ha permesso l’espansione di AdKaora e Hej! anche nei mercati esteri e l’estensione dell’AdKaora Value Network, grazie all’entrata di importanti nuovi gruppi editoriali a livello mondiale; anche nel 2024 è previsto l’ingresso in altri mercati europei e non solo.

La seconda leva di sviluppo dei prossimi anni è rappresentata dalla ricerca di realtà da integrare per offrire soluzioni innovative e complementari alla gamma dei servizi già offerti. In questo ambito sono già allo studio alcune interessanti operazioni straordinarie.

La terza area di sviluppo verte sulla forte capacità dei team marketing, tech e innovation interni di continuare a sviluppare nuovi prodotti sapendo cogliere in anticipo le opportunità che le evoluzioni tecnologiche mettono a disposizione. In questa direzione, AdKaora ha recentemente lanciato sul mercato nuove soluzioni adv, come l’Impact Video, un formato mobile full screen ad alto impatto che va a inserirsi all’interno di un’avanzata total video strategy che copre canali diversi e che punta sul KPI più interessante del momento: l’Attention. L’efficacia dei formati video di AdKaora è stata comprovata dagli ottimi risultati fatti riscontrare nella ricerca “The Attention Game”, condotta da GroupM e dai KPI forniti da certificatori terzi come Lumen e DoubleVerify.

Anche il proximity marketing ha fatto un salto ulteriore verso una copertura ancora più efficace di tutto il funnel del consumatore grazie alla partnership con Savi – marketing technology company specializzata nella gestione dei servizi di shopper activation basati su buoni sconto – con cui si punta a rafforzare la consideration sul prodotto e l’incentivazione all’acquisto grazie al mobile couponing.

MONDADORI MEDIA, POLO MARTECH E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La consideration diventa una fase cruciale da presidiare per arrivare a risultati più concreti: il 2024 vedrà, quindi, il consolidamento della proposta full funnel di AdKaora e Hej! che unisce la qualità dei prodotti con focus branding della prima, con la forza della performance della seconda. La forza di Hej! risiede, infatti, nello sfruttare l’Intelligenza Artificiale a diversi livelli di prodotto e di analisi. Grazie alla piattaforma proprietaria, sempre più evoluta in termini di analysis automation, Hej! permette di offrire ai propri clienti analisi qualitative molto approfondite che mirano a ottimizzare i risultati di tutta la filiera. Tramite i dati raccolti in tempo reale è possibile ottenere performance ottimali e agire sulle fasi successive di marketing, come, ad esempio, la lavorazione di una lead qualitativa.

E proprio sull’Intelligenza Artificiale Generativa il Gruppo Mondadori intende investire nei prossimi anni in maniera significativa, anche per supportare la crescita del Polo MarTech. In questo ambito verrà lanciato a breve un importante progetto di Open Innovation, che vedrà anche Mondadori Media al centro della rivoluzione legata alla AI in ambito publishing e marketing.

MONDADORI MEDIA, NUOVA STRUTTURA PER IL POLO MARTECH

Al fine di raggiungere i propri ambiziosi obiettivi, il Polo MarTech ha definito una nuova struttura organizzativa. A diretto riporto di Andrea Santagata, Amministratore delegato di Mondadori Media, Davide Tran, già Amministratore delegato di AdKaora, è stato nominato Direttore del Polo MarTech, con l’obiettivo di implementare la nuova strategia di sviluppo e massimizzare le sinergie.A diretto riporto di Davide Tran, Stefano Argiolas è stato confermato Amministratore delegato di Hej! e nominato Responsabile dell’Intelligenza Artificiale per il Gruppo Mondadori; Paolo De Santis, Co-Amministratore delegato di Hej!, è stato nominato Responsabile sviluppo delle nuove acquisizioni del Polo MarTech.Per rafforzare lo sviluppo internazionale, Luca Nigro, già Amministratore delegato di Adgage, è stato nominato Responsabile dello sviluppo del Polo MarTech nei paesi LATAM; Francesco Binetti, Responsabile Operation di AdKaora, è stato nominato Responsabile dello sviluppo internazionale delle Soluzioni Publisher del Polo MarTech.Il centrale comparto commerciale è affidato, invece, a Paolo Ingrosso, nominato Direttore Commerciale Polo MarTech e Luigi D’Alterio, Responsabile Commerciale di Hej! e dei clienti diretti del Polo MarTech, mentre Walter Ferrari assume il ruolo di Responsabile Marketing.