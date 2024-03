Formula 1, Rai-FIA, l'accordo sulla diretta dei Gp mondiali fino al 2025

Formula 1, Rai-FIA, l'accordo sulla diretta dei Gran Premi. Mondiale F1 su Radio Rai fino al 2025

La Federazione Automobilistica Internazionale e Radio Rai hanno prolungato fino al 2025 l'accordo per la trasmissione in diretta dei GP di Formula Uno che continueranno ad essere raccontati in diretta.

I tifopsi del Circus potranno dunque continuare a seguire su Radio 1 e Radio 1 Sport sia questa stagione che la prossima, attesissima, che segnerà il debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari.

"La conferma dei diritti di trasmissione del Mondiale di F1 - sottolinea Francesco Pionati, direttore di Radio 1 e del Giornale Radio Rai - è una bellissima notizia, che ribadisce sia la vocazione sportiva di Radio Rai, un punto di riferimento assoluto per gli appassionati, sia la volontà dell'Azienda di investire sul racconto radiofonico dei grandi eventi sportivi che, da sempre, hanno caratterizzato la storia, il costume e la cultura del nostro paese".

Formula 1 e non solo su RadioRai, dalla serie A alle Olimpiadi di Parigi 2024, tutti gli sport in diretta

I radioascoltatori sulle frequenze di Radio 1 e di Radio 1 Sport possono seguire non solo la Formula 1, ma anche le dirette del campionato di calcio di Serie A e B, tutte le partite delle Coppe Europee, il basket, il volley, il Sei Nazioni di rugby, il Motomondiale e il grande ciclismo, con Giro, Tour e tutte le Grandi Classiche, oltre agli sport invernali. Ricco di sport anche il palinsesto estivo, con gli Europei di atletica a Roma, quelli di calcio in Germania e i Giochi Olimpici di Parigi.