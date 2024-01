Musk non ci sta e risponde al WSJ: "Niente droga negli ultimi 3 anni"

Musk risponde al WSJ: "Niente droga negli ultimi 3 anni"

Il magnate Elon Musk replica al Wall Street Journal che lo ha accusato di fare uso di "droghe illegali" sostenendo che "nessuna traccia" di droga è stata trovata nel suo organismo dopo tre anni di test casuali. In un post sul suo social network X (ex Twitter), Musk ha spiegato che la Nasa gli ha chiesto di sottoporsi a tre anni di test casuali dopo che l'imprenditore era apparso sul podcast di Joe Rogan fumando marijuana, nel 2018.

"Non è stata trovata alcuna traccia di droga o alcol", ha scritto Musk. Il messaggio era in risposta a un utente di X che commentava l'articolo del Wall Street Journal, in cui il giornale citava fonti "vicine a Musk" preoccupate per il suo continuo uso di droghe, in particolare di ketamina.

Secondo il quotidiano, Musk ha fatto uso di Lsd, cocaina, ecstasy e funghi allucinogeni in occasione di feste private in cui i partecipanti dovevano firmare accordi di riservatezza o lasciare i cellulari all'ingresso. Uno dei suoi avvocati ha dichiarato ai media che l'imprenditore si sottopone regolarmente a test antidroga presso SpaceX e "non ha mai fallito un test".