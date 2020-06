Naba, al via video lectures online per trovare soluzioni all'attuale crisi

Dal 16 giugno, ogni martedì e giovedì, sarà possibile seguire sui canali social di Naba (Facebook, Instagram TV e Youtube) una serie di video lectures disponibili online dal titolo “Cross-cultural Ecologies” che daranno voce ad una pluralità di figure e di saperi, di discipline e geografie differenti nel tentativo di trovare soluzioni, o racconti alternativi, alla crisi di oggi.

Ad aprire il ciclo di appuntamenti digitali, della durata di circa venti minuti ciascuno, sarà Italo Rota, Naba Scientific Advisor, a cui si succederanno numerosi interventi di architetti, designer, artisti e filosofi, professionisti delle aziende con cui l’accademia collabora, chiamati ad approfondire di volta in volta uno degli aspetti legati alla tematica generale che dà il titolo a questa nuova iniziativa.

La posta in gioco attuale riguarda l’ecologia nel senso più ampio del termine che include anche concetti come minoranza o molteplicità, mono-tecnica o cosmotecniche, generi e linguaggi che non possono essere esclusi da una narrativa ecologista contemporanea: Cross-cultural Ecologies nasce dalla convinzione che nei margini e nelle ibridazioni (naturali, culturali, sociali, produttive) si trovi la maggior ricchezza di biodiversità e su questo concetto si dipaneranno i singoli interventi.