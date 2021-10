Netflix arriva a 4 milioni di abbonati in Italia, che affare con "Squid Game"!

Netflix ufficializza gli abbonati in Italia: sono 4 milioni. Affari d’oro con “Squid Game”

Netflix ha quattro milioni di abbonati in Italia. Lo ha rivelato Tinni Andreatta, responsabile delle produzioni originali italiane, nel corso del dibattito che ha seguito la presentazione del 3° Rapporto Apa sulla produzione audiovisiva.

La stessa Andreatta ha sottolineato la crescita in pochi anni della piattaforma, che solo alcuni anni fa in Italia si fermava a quota 2,5 milioni di abbonati.

A sospingere la crescita di Netflix è anche il successo di serie come “Squid Game”, che si sta rivelando un clamoroso affare. La produzione di maggior successo nella storia della piattaforma è costata solamente 21,4 milioni di dollari, molto meno di altre serie simili.

QUANTO COSTANO LE SERIE TV PIU' POPOLARI?

La serie più costosa in assoluta è “Il Signore degli Anelli” di Amazon Prime Video, costata 250 milioni di dollari per i diritti, più 215 milioni per finanziare la prima stagione, per un totale di 465 milioni. Se fossero dieci episodi, come ipotizzato, il costo unitario sarebbe di 46,5 milioni di dollari.

Per avere un termine di paragone, possiamo citare “WandaVision” e “The Falcon and the Winter Soldier” (25 milioni), “The Mandalorian” e “The Morning Show” (15), “The Crown” (10) e “Stranger Things” (8). Dividendo i 21,4 milioni di dollari per i nove episodi della prima stagione di “Squid Game” si arriva ad “appena” 2,37 milioni a puntata: un decimo rispetto a “WandaVision”.