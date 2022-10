Netflix lancia l'abbonamento scontato: meno film e cinque minuti di pubblicità

Netflix, abbonamento in sconto

La data è nota: il prossimo 3 novembre Netflix lancerà l’abbonamento scontato che prevede la trasmissione della pubblicità. In Italia il prezzo sarà di 5,49 euro al mese, mentre attualmente il range va dai 7,99 ai 17,99 euro ogni 30 giorni.

Per avere la formula più economica, ovviamente, c’è da scendere a compromessi: inserzioni pubblicitarie, che dureranno circa 4-5 minuti all'ora mentre un "numero limitato" di film e programmi TV non sarà disponibile con il piano Base con pubblicità a causa delle restrizioni sulle licenze, "su cui stiamo lavorando", hanno spiegato i dirigenti di Netflix.

La nuova opzione sarà disponibile in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. La tv streaming era sempre stata contraria alla pubblicità nei propri programmi. Il cambio ad aprile dopo un calo di clienti nel primo trimestre e la previsione di ulteriori riduzioni. In questo modo il gruppo segue altre tv come Hulu, Disney+ e HBO Max che hanno opzioni più economiche con pubblicità.

Netflix, che ha trasmesso grandi successi come "Stranger Things" e "Squid Game", ha riportato 220,7 milioni di abbonati paganti a giugno, in calo di quasi 1,2 milioni da inizio anno. L'azienda stima di incrementare i propri clienti di un milione nel terzo trimestre.