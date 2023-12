NewMartina: "Vi spiego come guadagnare con i social. E ora esce il mio libro"

Il caso NewMartina e il successo internazionale

La corsa alla viralità è diventata la chiave del successo sui social media, e TikTok si configura sempre più come il palcoscenico ideale per imprenditori e commercianti che vedono nella rete un trampolino di lancio per la propria carriera. La piattaforma funge da “talent scout” per chi sa sfruttare il mezzo e farne un vero e proprio business. È il caso di NewMartina che è riuscita a distillare questa formula dando vita a un impero digitale con numeri da capogiro.

NewMartina è il fenomeno del momento, con un profilo che conta 6.9 milioni di follower e un video da quasi mezzo miliardo di visualizzazioni. Carmen, la proprietaria del negozio in Vico Ferrovia a Napoli, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Martina, ha raggiunto un così vasto seguito in soli otto mesi. Il suo negozio è diventato metà di pellegrinaggio per giovani e turisti provenienti da tutta Italia (persino Francesco Totti e Antonio Cassano le hanno fatto visita) desiderosi di conoscerla, scattare selfie e personalizzare i propri cellulari. La 25enne ha iniziato a filmarsi mentre applica cover e pellicole ai telefoni dei clienti, utilizzando un format apparentemente semplice, ma efficace: video silenziosi con il solo rumore degli oggetti in sottofondo (noto ai più esperti come ASMR). Nei suoi Tiktok, si susseguono gesti semplici e ripetitivi, battute che vengono riproposte sempre uguali e una costante interazione con il pubblico. Ma perché questa "semplice" formula funziona ?

In occasione del lancio del suo libro, "NewMartina, la mia storia. Fenomeno per caso" (EPC Editore, euro 13.90, 128 pp), in uscita venerdì 8 dicembre, affaritaliani.it ha interpellato proprio Carmen, alias NewMartina, la tiktoker napoletana che ci racconta come un "social le abbia cambiato la vita".

Ciao Martina, com'è nata la tua attività e come sei riuscita a renderla virale in così poco tempo?

È un'attività di famiglia in cui lavoro da quasi cinque anni, da prima del Covid. A Settembre del 2022 ho iniziato a fare Tiktok, ricevendo da subito un buon riscontro lavorativo. All'improvviso alcuni dei miei video sono andati virali in tutto il mondo, con una rapida crescita di follower e persone in visita da ogni regione d'Italia.

Nei tuoi TikTok segui sempre lo stesso schema: video non parlati, mentre applichi pellicole e cover ai cellulari. Pensi che questo stile sia la ragione del tuo successo?

Si chiamano video Asmr (risposta autonoma del meridiano sensoriale), e il primo video creato con questa tecnica è stato fatto per caso. Non volevo nemmeno pubblicarlo. È stato il mio TikTok più virale e da lì "guadagno" quasi un milione di follower a settimana. Con questa formula mi conosce tutto il mondo, sono video silenziosi, "rilassanti", non c'è barriera linguistica, sono alla portata di tutti.

Sei stata la prima in Italia ad adottare questo format. È stato qualcosa che hai studiato a tavolino, o frutto di pura fortuna?

Sapevo che il social mi avrebbe aiutata ad aumentare le vendite, quello che non mi aspettavo era un riscontro così forte. Sono diventata un caso-studio per molti, ma io non ho studiato per arrivare dove sono. Non ho capito da subito come usare la piattaforma, è stato il mio intuito a guidarmi nel fare una tipologia di video che sapevo sarebbero andati virali. Ci metto un po' della mia bravura ma credo di essere stata anche fortunata. Molti hanno cercato di replicare il mio format, senza successo o almeno non con lo stesso seguito.

Nel tuo libro in uscita, a cura di Gabriele Parpiglia, svelerai il tuo reale nome, che non è NewMartina. Perché hai deciso di usare uno pseudonimo?

Il mio negozio si è sempre chiamato NewMartina, nome della sorella di mio padre. Fin dall'inizio, i clienti mi conoscono con questo nome e ci sono affezionata. Non ho mai svelato la mia reale identità perchè di solito tengo separata la sfera privata dal mondo dei social. Penso che il libro possa aiutarmi a cambiare questa prospettiva per mostrare un po' più di me. Gestisco una community con un pubblico prettamente giovane, quindi sono molto attenta all'immagine che trasmetto e alle cose che dico.

NewMartina



Secondo alcune voci il tuo vero nome è Carmen, confermi? Ci dai un'anticipazione?

Non saprei, non ho mai confermato nulla in proposito...

Hai sempre mantenuto una certa riservatezza sulla tua vita privata, non credi che questo abbia giocato a tuo favore, proteggendoti dalle critiche?

Aumentano i follower, aumentano gli haters. Io non rispondo a chi mi offende, uso il social per uno scopo prettamente lavorativo, non per creare un personaggio. Quello è venuto da sè. Vorrei che le persone si ricredessero sul mio conto. Molte volte mi accusano di essere falsa, io sono una ragazza umile, mi mostro per come sono e nonostante il successo, sono rimasta la stessa.

TikTok ha preso piede a Napoli con personaggi come Rita De Crescenzo o Veryesasy, spesso considerati "trash". Come ti senti nell'essere associata a questo tipo di creator?

Ognuno usa il social come meglio crede. L'essere trash è un modo di vivere che non mi appartiene. Sono napoletana, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. È il loro modo di fare "hype", sono molto seguiti e quindi il trash lo fanno anche le persone che li seguono. Io e altri colleghi come Donato di "Mollica o senza" siamo diventati un simbolo di Napoli, stiamo contribuendo alla città dalla quale tutti scappano.

Progetti per il futuro? Nuovi punti vendita?

All'inizio stavo pensando di aprire a Milano, dove ho già una buona base di fan. A breve inaugurerò a Bologna, forse già a gennaio. Dopo questo passo, ho in mente di espandermi ulteriormente, ma Napoli rimarrà sempre nel mio cuore. Cercherò di essere quanto più presente nei miei futuri punti vendita, perché ho notato che se la gente non mi vede di persona, tende ad andarsene.

