Nft, nasce il primo magazine da leggere e collezionare sotto forma di Ethereum

Il mercato degli NFT continua a crescere a dismisura. Con questo innovativo sistema sono già state messe in vendita opere d'arte, articoli tweet, video, foto e disegni. E la nuova frontiera del collezionismo e per certi versi secondo alcuni esperti può rappresentare una importante risorsa per il mondo legato all'arte e alla cultura, messo anch’esso a dura prova dalla crisi determinata dal Covid.

Mettere in vendita attraverso il sistema dei non-fungible token per rendere unica e immutabile la proprietà digitale di un determinato oggetto. Ma con il nuovo progetto annunciato due giorni fa, gli NFT entrano a pieno diritto nel mondo del giornalismo e dell'editoria. Si chiamerà The NFT Magazine, ed è la prima rivista al mondo mensile sotto forma di NFT da collezionare e leggere in Ethereum.

Soltanto i possessori del NFT potranno accedere all’esclusivo “Readers CLUB” dove sarà possibile leggere online la rivista e partecipare attivamente alle decisioni della redazione per la creazione del numero successivo. Un innovativo sistema partecipativo per la Community che tra i benefit permetterà di accedere a contenuti esclusivi, incontri con gli artisti e professionisti, eventi, pre-sale dedicate e molto altro ancora.

Ogni mese, all’interno del Magazine, si potranno trovare analisi, report e speciali dedicati ai temi della Digital e Crypto Art, NFTs, dei collectibles, criptovalute, fintech e blockchain. La prima uscita è prevista per il 2 Novembre 2021 sul sito www.thenftmag.io e distribuito su OpenSea.io in edizione limitata di sole 500 copie al prezzo di 0.05 Ethereum ed in pre-sale per la community di 0.03 ETH.

Dal successivo numero ogni mese l’edizione aumenterà di 200 copie e sarà messa in vendita per un periodo di tempo limitato; al termine, le eventuali copie rimaste saranno bruciate a favore della rarità del collectible. Il mensile verrà pubblicato in 12 numeri letteralmente “da collezione” sotto forma di NFT, con le classifiche esclusive dei più grandi protagonisti del mondo crypto, i trend di mercato, le interviste e i consigli degli esperti del settore.

Ogni copertina di The NFT Magazine verrà realizzata in collaborazione con i maggiori crypto artist internazionali, diventando lei stessa un “collectibles” NFT da collezionare e scambiare. Ad ogni uscita verranno illustrate le classifiche e i trend del mercato; ci saranno interviste ai protagonisti del settore e i consigli degli esperti cui ispirarsi. Naturalmente si parlerà di criptovalute, blockchain e fintech. Dato che un NFT è praticamente un oggetto da collezione, ci saranno approfondimenti legati alla digital art e ai collectible.