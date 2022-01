Noemi Letizia-Report: "Violentata psicologicamente" - Le anticipazioni

Questa sera alle 21:20 su Rai3 verrà trasmessa una nuova puntata di Report con protagonista Noemi Letizia, una delle ragazze coinvolte nello scandalo delle "cene eleganti" con Silvio Berlusconi. Alcune anticipazioni sono emerse nelle scorse ore e si tratta di dichiarazioni piuttosto sconvolgenti (QUI LE ANTICIPAZIONI). Noemi Letizia nel 2009 festeggia 18 anni a Casoria e alla festa si presentò anche l'ex presidente del Consiglio. L'evento finisce sulle prime pagine, con la ragazza che conferrà di chiamare Berlusconi "papi".

Noemi Letizia racconta a Report di quando l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi andò alla sua festa di compleanno. Dopo quel giorno la storia politica e personale di Berlusconi non fu più la stessa. #Report lunedì 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/zPgeZvPTXG

Durante la puntata verrà anche mandato in onda un audio di Berlusconi in cui descrive ai giudici le "cene eleganti"

Esclusiva Report: Berlusconi racconta al giudice Amedeo Franco come andavano le cene eleganti. Ecco l'audio inedito depositato dal presidente di Forza Italia alla Corte europea dei diritti dell'uomo per far annullare la sua unica condanna.#Report stasera 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/4fMAG74vj0