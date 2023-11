Non solo Usa, l'IA è anche Made in Italy. Fiven sfida OpenAi e i Big Tech

Fiven, l'intelligenza artificiale made in Italy sfida OpenAi e i colossi del Big Tech

Nell’immaginario collettivo, l’intelligenza artificiale viene da lontano. Gli Stati Uniti su tutti, basti guardare il fenomeno ChatGpt, hanno saputo cavalcare questo trend raggiungendo in pochi anni volumi di mercato molto elevati. Giusto per farsi un’idea, OpenAi (la più importante società del settore) vale da sola circa 90 miliardi di dollari.

Numeri esorbitanti, questi, che non possono essere neanche paragonati a quelli dell’intero mercato italiano, il quale può “accontentarsi” di valere poco meno di 600 milioni di euro. Un abisso che, logicamente, ci allontana molto dal poter ambire a diventare un autorevole player del settore. Ma non è così per tutti.

In Italia, infatti, un’azienda si è saputa distinguere da tante altre realtà proprio per l’utilizzo di un sistema totalmente indipendente da quelli dei colossi Big Tech, con l’obiettivo di proseguire indipendentemente la strada per lo sviluppo di questa tecnologia e non doversi, così, appoggiare ai colossi stranieri.

E’ questo l’obiettivo di MyAiP, la piattaforma digitale ideata e sviluppata da Fiven, tra i pionieri dell’Intelligenza Artificiale, applicata al Customer e Employee Management, per la costruzione di applicativi AI in grado di comprendere ed interpretare il linguaggio naturale, imparare, analizzare e pianificare.

MyAiP, infatti, è in grado di unire potenti algoritmi proprietari di data-analisi alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per offrire applicativi di immediato e semplice utilizzo agli operatori di ogni industria e settore merceologico. I moduli della piattaforma, sviluppati da esperti di Machine Learning e continuamente perfezionate da umanisti e psicologi, hanno permesso a Fiven di raggiungere livelli di comprensione semantica molto elevati.

MyAip si pone, dunque, l’obiettivo di velocizzare l’integrazione in azienda e migliorare da subito i processi aziendali e di business. Dallo screening dei CV al Customer Care, passando per la ricerca e l’analisi di documenti e-mail, la piattaforma di MyAiP si integra con i sistemi e con i gestionali già in uso all'interno dell'azienda.