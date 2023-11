Non solo Wi-fi, arriva la SIM di Sky. L'Ad: "Telefonia mobile entro il 2024"

Sky, l'Ad Duilio: "Dopo il Wi-Fi entriamo nella telefonia, lanceremo Sky Mobile nei primi mesi del 2024 "

Dopo il wi-fi, Sky entra nella telefonia mobile. A sottolinearlo l'AD di Sky Italia, Andrea Duilio, in un'intervista al Corriere della Sera. "Rendiamo la vita più facile alle famiglie, ai nostri clienti", ha detto.

"Sono molto i clienti che vogliono sia banda larga sia mobile e noi vogliamo essere un punto di riferimento per le famiglie Sky, anche per tutte le esigenze di connettività", ha spiegato.

"Abbiamo un partner tecnologico con il quale lavoriamo da tempo, Fastweb. È stato naturale pensare a loro per completare la nostra strategia e siglare un accordo per lanciare nei primi mesi del 2024 Sky Mobile. Così insieme a Sky Wifi, in forte crescita, completiamo la nostra offerta".