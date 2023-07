Oroscopo di oggi 21 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 21 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 21 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai un sesto senso per le questioni domestiche e familiari mentre il sole nel protettivo Cancro e il tuo regno domestico si sincronizza con l'intuitivo Nettuno. I tuoi sogni sono sovralimentati in questo momento e potrebbero fornire informazioni vitali sulla tua vita privata. Le tue intuizioni saranno probabilmente esatte, quindi fidati del tuo istinto. Poiché Marte guidato nella tua casa di lavoro si oppone a Saturno esigente, la pressione sul posto di lavoro può essere stressante. Non importa quanto duramente lavori, sembra che tu non possa fare abbastanza. Potrebbe sembrare controintuitivo, ma potrebbe essere necessario riposare e riorganizzarsi prima di andare avanti con un compito impegnativo. Spingersi oltre i propri limiti può avere delle conseguenze. È intelligente sapere quando farla finita.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Ti consigliamo di connetterti con un amico con cui senti una connessione anima-anima mentre il sole nel Cancro sentimentale e la tua zona di comunicazione si allinea con Nettuno empatico. L'incoraggiamento e la comprensione che vi offrite a vicenda possono essere un tonico per quello che a volte può essere un mondo tossico. Puoi estendere agli altri la stessa compassione di Marte aggressivo che si oppone a Saturno inflessibile nella tua casa della comunità? Puoi essere invadente e competitivo mentre cerchi di ottenere ciò che vuoi. Non sorprenderti se un avversario si rivela più formidabile di quanto pensavi. Se non ti avvicini a loro con rispetto e gentilezza, è improbabile che si ribaltino e ti lascino fare a modo tuo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ci sono soldi che guadagni tu stesso, e poi c'è il sostegno finanziario da fonti esterne su cui fai affidamento. Proteggere la tua indipendenza finanziaria richiederà di evitare di dare ad altri il potere di influire sui tuoi profitti. Poiché il Sole Cancro attento alla sicurezza si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario, una persona o un'istituzione con cui sei in debito potrebbe chiederti di giocare secondo le loro regole. Nessun debito significa nessun problema. Non c'è tempo come il presente per flettere la tua indipendenza finanziaria e prendere provvedimenti per stare in piedi da solo. Potrebbe esserci qualcosa che ti manca.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Alcune persone possono intimidire poiché il sole nel tuo segno si oppone al potente Plutone nella tua casa di collaborazione. In questo momento, potresti trovarti di fronte a qualcuno a cui piace dare il massimo. Potrebbe essere il tuo interesse amoroso, un compagno intimo o uno sconosciuto intimidatorio. Le persone che conosci possiedono solo tanto potere su di te quanto permetti loro di rivendicare. Fai attenzione a esternalizzare la tua autorità. Nel caso di uno sconosciuto minaccioso, è impossibile sapere con chi hai a che fare e quali sono le sue motivazioni. Agisci per eccesso di cautela e allontanati rapidamente da quella che potrebbe essere una situazione pericolosa. Non è saggio mettere a rischio la tua sicurezza.