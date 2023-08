Orsini ospite fisso di Bianca Berlinguer su Rete4, retroscena clamoroso

Bianca Berlinguer, clamorose indiscrezioni sul nuovo programma di Rete4

Ancora pochi giorni e i fan saranno accontentati. Bianca Berlinguer sta per tornare in onda, ma questa volta su Rete4, e non sono poche le indiscrezioni emerse per ora sulla nuova trasmissione di Mediaset. Sembra che tra gli ospiti fissi del talk ci sarà, tanto per cominciare, Alessandro Orsini, tra gli ospiti più discussi e criticati di Cartabianca.

Così come Mauro Corona, scrittore inscindibile dalla vecchia trasmissione, riconfermato come ospite fisso della prossima. Questi sono i primi due nomi rivelati dal giornalista Giuseppe Candela. Completano la rosa degli invitati stabili Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi.

Addio Cartabianca, il programma avrà un nome diverso dal talk-show di Rai3, e avrà il pubblico in studio che sarà lo stesso di Pomeriggio 5 al Palatino. Altri dettagli sul talk in prima serata (che inizierà il 5 settembre) sono circolate nei giorni passati tramite la stessa Berlinguer: “Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”, ha dichiarato in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni.