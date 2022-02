Otto e mezzo, Conte torna da Lilli Gruber: con lui anche Scanzi e Guerzoni

Otto e mezzo, il leader M5s Giuseppe Conte torna per la terza volta come ospite di Lilli Gruber.

L’intervista di Fazio a Papa Francesco, ora, è l’assoluta protagonista dei media italiani. Ma le emozioni non sono finite, perché è in arrivo un’altra ospitata d’eccezione prevista per questa sera su La7 a Otto e mezzo. Se Fazio è riuscito ad avere come ospite il Santo Padre, ecco che Lilli Gruber risponde con il leader del M5s Giuseppe Conte.

Ma la presenza di Conte non rappresenta una novità nello studio di Otto e mezzo, nel quale il leader M5s è già stato ospite per due volte. La prima con record di ascolti, la seconda con riscontri ben più sottotono, battuto nei dati Auditel anche da Carlo De Benedetti, ospite la sera precedente.

Ma come scrive il Riformista, i freddi dati tecnici non hanno alcuna importanza, perché Conte questa sera tornerà in pompa magna nella trasmissione televisiva che più ne ha tessuto le lodi, che più ne ha alimentato il mito, che più ha resistito strenuamente accanto a lui quando, un anno fa, il governo giallo-rosso cadeva sotto i colpi del nemico e l’usurpatore Mario Draghi s’impossessava di Palazzo Chigi.

A fargli da contraddittorio, assieme al direttore de La Stampa Massimo Gianni e a Monica Guerzoni del Corriere della Sera, chi se non il suo principale aedo con Travaglio, ovvero Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano?

Resta solo una domanda: la Gruber chiederà al leader grillino cosa ne pensa della sentenza del Tribunale di Napoli, che proprio oggi ha sospeso le delibere con cui, lo scorso agosto, il M5s ha modificato lo statuto ed eletto Conte presidente pentastellato, e che di fatto ha sospeso il provvedimento che lo ha incoronato leader.

