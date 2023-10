Pablo Laucirica nominato Vicepresidente di Microsoft Advertising

Pablo Laucirica nuovo vicepresidente di Microsoft Advertising

Il 25 ottobre 2023, Microsoft ha annunciato la nomina di Pablo Laucirica a vicepresidente di Microsoft Advertising per l’Italia e la Spagna. Nel ruolo ha la responsabilità di guidare i team di entrambi i Paesi, lavorando in stretta collaborazione con le strutture locali, l’ecosistema dei partner e le organizzazioni.

Come scrive Primaonline, Laucirica entra in Microsoft nel 2016 per avviare il primo team di Microsoft Advertising in Spagna, Laucirica successivamente ha allargato la sua competenza all’area Western Europe. Laurea in amministrazione, finanza e marketing, con un MBA presso l’IESE Business School, oltre a Microsoft ha lavorato nel settore digitale anche in Google e per altri brand internazionali.