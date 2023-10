Il Ceo Media della regione Ema Paolo Stucchi lascia Dentsu

Paolo Stucchi lascia Dentsu dopo 13 anni. A confermarlo è la stessa agenzia creativa, la quale anticipa che l'attuale Ceo Media Emea è già pronto ad iniziare una nuova avventura professionale a inizio 2024. Come riporta Engage, il manager era stato nominato CEO Media Emea, guidando l'attività media del gruppo attraverso le agenzie iProspect, Carat e dentsu X, a inizio anno dopo aver ricoperto per diverso tempo la carica di Amministratore Delegato Sud Europa, Mena e Turchia.

Incarico, questo, passato nel frattempo a Mariano di Benedetto. A prendere il suo posto, per il momento, sarà Mary Jeffries, Coo Media Emea. Come riporta Engage, con queste parole Giulio Malegori, Ceo Emea, commenta così l'uscita di Stucchi da gruppo: “Nei suoi 13 anni in dentsu, Paolo ha attribuito il suo successo al team e alle capacità collettive degli esperti di media e comunicazione. Ha costruito squadre forti con capacità che supportano i nostri clienti in tutta l'area Emea e ha lasciato un segno significativo sui mercati, sulle agenzie del gruppo e, in ultima analisi, sui clienti con cui ha lavorato. Vorrei ringraziare Paolo per il suo contributo e augurargli ogni bene nel prossimo capitolo della sua carriera".

Ecco le parole di Paolo Stucchi, come riporta Engage: “Durante la mia permanenza in Dentsu, ho dato tutto ciò che avevo per l'azienda, il nostro personale e i nostri clienti. Continuo a trarre ispirazione dal grande talento, dalla cultura e dai valori che dentsu rappresenta. Lascio un team di leadership Media Emea forte e consolidato, che lavora in stretta collaborazione con le nostre persone e i nostri clienti nei diversi mercati. Infine, voglio ringraziare di cuore Giulio Malegori per il suo aiuto negli ultimi 26 anni. Ora è il momento della mia prossima sfida professionale”.