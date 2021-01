Papa, intervista esclusiva al Tg5 ed è polemica: “Schiaffo alla Rai. Canone.."

PAPA FRANCESCO, INTERVISTA ESCLUSIVA AL TG5 MA SCOPPIA LA POLEMICA. "E LA RAI?"

Ieri sera in esclusiva su Canale 5 è andata in onda un’intervista a Papa Francesco che ha scatenato le polemiche: non per il contenuto delle parole del Santo Padre ma perché la Rai, non avrebbe colto l’occasione di “accaparrarsi” l’esclusiva. Francesco ha toccato i temi più caldi dell’attualità: dal vaccino che “eticamente, tutti dobbiamo farlo” alla necessità di preservare “l’unità della politica”.

PAPA FRANCESCO, INTERVISTA ESCLUSIVA AL TG5/ ALL'ATTACO ANZALDI (ITALIA VIVA): "CON QUESTI VERTICI LA RAI HA TOCCATO IL PUNTO PIU' BASSO"

“L'intervista di Papa Francesco in esclusiva mondiale al Tg5 è un vero schiaffo alla Rai, che a differenza di Mediaset ha pure una costosa struttura dedicata, Rai Vaticano. Perché continuare a pagare il canone? Con questi vertici il servizio pubblico ha toccato il punto più basso”, ha scritto polemicamente su Twitter Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e membro della commissione Vigilanza Rai alla Camera.