Da Angelina Mango a Trump fino a Israele: le parole più cercate su Google dagli italiani nel 2024

Parole più cercate su Google 2004: tra gli argomenti più interessanti per gli italiani anche la situazione in Medio Oriente e l'emergenza climatica

Con l'approssimarsi del nuovo anno come da tradizione Google ha stilato la lista delle parole più cercate dagli italiani sul suo motore di ricerca. Nel 2024 il personaggio del mondo dello spettacolo su cui più si è approfondito sul web è stato Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo. Nella lista troviamo anche Kate Middleton, moglie del principe William, e alcune celebrità scomparse come Sandra Milo, Luca Giurato, Alain Delon e Lyam Payne.

Per lo sport in lista ci sono la tennista Jasmine Paolini, Gigi Riva, il protagonista dei Mondiali di Italia 90 Totò Schillaci e la pugile algerina Imane Khelif, diventata un caso internazionale dopo la vittoria alle Olimpiadi di Parigi contro l'italiana Angela Carini. Non a caso tra le parole più cercate c'è anche interessuale. Khelif infatti presenta caratteri sessuali che non si possono descrivere esclusivamente come maschili o femminili.

A seguito del dissing tra Tony Effe e Fedez in molti si sono chiesti il significato di dissing. Al primo posto però svetta "All eyes on Rafah", lo slogan filo-palestinese diventato popolare sui social. Restando sulla politica, Donald Trump è in testa alla classifica ma ci sono anche tantissime ricerche sui motivi per cui Israele ha colpito il Libano e delle proteste degli agricoltori in Europa.

Gli italiani hanno anche approfondito il tema dell'emergenza climatica, con particolare attenzione alle allerte meteo (pioggia o caldo che sia). Inside Out 2 è il film più cercato nel 2024 mentre Baby Reindeer è al primo posto nelle serie tv. La tante ricerche su "cosa fare a Durazzo" confermano che l'Albania è stata una delle mete estive preferite mentre tra i "come fare" spiccano le ricerche sulla procedura per realizzare a casa la maionese.