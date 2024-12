Esplosione Calenzano, trovati due dispersi: 4 le vittime accertate. Un testimone: "Così mi sono salvato"

Calenzano, trovati due dispersi: salgono a 4 le vittime

Sono stati ritrovati due dei tre dispersi nell'esplosione. Da quanto appreso sarebbero stati ritrovati nell'area della pensilina dell'area di carico. Salgono a quattro le vittime accertate.

Esplosione Calenzano, ennesima strage sul lavoro: si indaga per omicidio colposo

Nella mattinata di ieri una terribile esplosione al deposito Eni di Calenzano tra Firenze e Prato ha provocato l'ennesima strage sul lavoro. Il bilancio parziale è drammatico: 2 morti, 3 dispersi e 26 feriti. La Procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, molti allarmi negli anni precedenti erano stati inascoltati.

Sono le 10.21 quando dalla raffineria Eni di Calenzano - riporta Il Corriere della Sera - viene fuori prima una palla di fuoco, poi una gigantesca nuvola di fumo nero che oscura il cielo in una vasta area densa di insediamenti industriali, commerciali e qualche abitazione. Un normale rifornimento di carburante si trasforma in tragedia.

L’incubo che in tanti da queste parti hanno più volte paventato sembra materializzarsi. All’esplosione segue una terribile onda d’urto che spacca muri, finestre e controsoffitti in un raggio di oltre 300 metri. Come una bomba, un missile. Molti dei feriti sono stati colpiti proprio da schegge di vetro e frammenti di infissi.

L’esplosione viene avvertita anche a Firenze e Pistoia. A seguire, l’alert della Protezione civile che arriva sui telefonini in un raggio di 5 chilometri. Bloccate l’autostrada A1 e la linea ferroviaria tra Firenze e Prato. "Pensavo fosse acqua. Poi ho sentito l’odore del carburante. Mi sono voltato e ho visto che il condotto che portava la benzina verso l’autocisterna aveva delle perdite. Sono scappato via, poi è esploso tutto". Il testimone è un dipendente di una ditta esterna all’impianto di via Erbosa. In quel momento era il più vicino ai cinque colleghi travolti dalla palla di fuoco. È salvo solo perché è riuscito a rifugiarsi in tempo nella palazzina degli uffici, lontano dalle postazioni di carico.

E poi - prosegue Il Corriere - c’è quella inquietante nuvola di fumo e l’odore acre tutto attorno. I residenti, anche nei Comuni vicini, vengono invitati a "non uscire di casa o a indossare le mascherine". Un incidente che poteva avere conseguenze ancora più pesanti del già tragico bilancio: due morti accertati, tre dispersi e 26 feriti, di cui due gravi nel reparto grandi ustionati di Pisa. Solo una delle vittime è stata identificata: Vincenzo Martinelli, 53 anni, residente a Prato ma originario di Napoli. Era uno dei due autotrasportatori alla guida dell’autocisterna che stava caricando il carburante. Collega anche l’altra vittima, un 57enne, da identificare.