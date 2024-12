Siria, altro che situazione tranquilla: 250 attacchi israeliani. Netanyahu: "Il Golan è nostro". Esplosioni a Damasco

Siria, Netanyahu approfitta del caos per prendersi una parte del territorio: il Golan

La situazione in Siria rischia seriamente di precipitare, nonostante le rassicurazioni dei ribelli guidati da al-Jolani su una presa del potere "pacifica" dopo la fuga del presidente Assad in Russia, in realtà si sta già muovendo Israele. Netanyahu punta su questo stato di confusione per conquistare una parte di territorio: le alture del Golan. Si tratta di un altopiano montuoso, dell'estensione di circa 1800 km², compreso tra i territori di Siria, Israele e Libano. Il Golan è delimitato a ovest dal lago di Tiberiade e dalla valle di Hula, a est dallo Yarmuk e dal Ruqqad e a nord dal monte Hermon. Il premier israeliano ha dichiarato: "Golan nostro per l'eternità".

Quindi, in attesa delle mosse dei ribelli, a muoversi sul territorio è Israele, fonti siriane rivelano che l'esercito "ha distrutto i principali siti militari in Siria" effettuando circa 250 attacchi contro il territorio siriano dalla presa di Damasco da parte dei ribelli e dalla caduta del presidente Bashar al-Assad. Questo è quanto riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo questa organizzazione, che fa affidamento su una vasta rete di fonti in tutta la Siria, Israele ha bombardato aeroporti, radar, depositi di armi e munizioni, centri di ricerca militare e danneggiato navi della marina siriana. Forti esplosioni si sono verificate anche nella capitale Damasco. Questo è quanto riferiscono i giornalisti dell'Afp.

Il leader ribelle siriano Abu Mohammed al-Jolani adesso ha un nuovo obiettivo: andare a prendere uno per uno tutti i più stretti alleati di Assad. Al-Jolani ha dichiarato che le autorità in arrivo annunceranno una lista "che include i nomi dei funzionari più alti in carica coinvolti nella tortura del popolo siriano. Offriremo ricompense a chiunque fornisca informazioni su ufficiali di alto rango dell'esercito e della sicurezza coinvolti in crimini di guerra", ha affermato il leader ribelle, che ora usa il suo vero nome Ahmed al-Sharaa, in una dichiarazione su Telegram, aggiungendo che chiederanno il ritorno di coloro che sono fuggiti dal paese.