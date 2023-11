Paul & Shark va a Cortina, il brand di moda personalizza lo chalet Scoiattoli

"Paul & Shark takes Cortina", il brand italiano dello "squalo" personalizza lo storico rifugio Scoiattolo

Paul&Shark “si prende” Cortina. Dopo aver personalizzato lo stabilimento balneare Tigu Beach a Genova, in Liguria, il brand di moda italiano va in alta quota per rinnovare l’iconico chalet Scoiattoli.

“Un concept creativo nato dalla volontà di raccontare la propria vocazione di brand outdoor a tutto tondo, in una città come Cortina, dove Paul & Shark ha il suo store nel prestigioso corso Italia, dal 2000. Lo storico chalet Scoiattoli, e più in generale l’intera città, divengono quindi un vivace palcoscenico di questo storytelling, trasformandosi in un micromondo esclusivo firmato dal brand”.

Lo chalet Scoiattoli, come scrive Pambianco, è il focus del progetto, il rifugio storico è caratterizzato da un’atmosfera accogliente ed elegante. La mise en place è firmata dal brand, protagonisti sono squali bianchi e oro insieme al colore rappresentati del marchio, il blu. Tovagliette, sottobicchieri e tovaglioli, cuscini e coperte sono customizzati con i pattern di Paul & Shark.

Durante la serata di inaugurazione, lo squalo Paul & Shark raggiungerà anche la più alta delle Cinque Torri tramite una proiezione che sarà visibile dal dehor del rifugio. Il lancio ufficiale sarà il 7 dicembre con una experience digital di 10 talents, una festa après-ski in quota e un evento in store.

Il sodalizio, come riporta Pambianco, coinvolge anche lo sci club di Cortina attraverso capi personalizzati: caschi in collaborazione con Atomic, maschere e felpe decorate con squali che accompagneranno gli atleti per tutta la stagione invernale 2023-24. Nel fiscal year 2022 Paul&Shark ha realizzato un fatturato di 150 milioni di euro, in crescita su base annua di circa il 20 per cento.