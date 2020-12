Pc Distribution, un percorso virtuoso da startup fino alla quotazione in Borsa

Nasce come startup nel 2007 da un’intuizione di mercato del suo fondatore, Pasquale Cassese. Pian piano cresce negli anni fino a trasformarsi in società per azioni. Una trasformazione che fa intravedere a Pc Distribution, questo il nome dell’azienda napoletana che opera nel commercio all’ingrossi di articoli di telefonia, una possibile quotazione a Piazza Affari nel giro di qualche anno. Quando il mercato lo consentirà e l’azienda avrà esperito strumenti e operazione di finanza per una tale salto. Prima, però, afferma Cassese, “l’azienda percorrerà tutte le fasi per arrivarci, anche facendo ricorso all’ingresso di capitale fresco o ricorrendo a forme di finanziamento, come i minibond o il crowdfunding”. Almeno per il momento, Pc Distribution pensa a consolidare la sua posizione di assoluta eccellenza in un mercato in continua crescita ed a darsi un nuovo modello organizzativo. Anche per espandersi sul mercato dell’e-commerce. Forte di due rating certificati da Cerved Agency nel 2019 e nel 2020, lo fa sfruttando sinergie commerciali ed operative con importanti produttori orientali di elettronica di qualità che le consentito di creare qualche anno fa un proprio marchio commerciale “Power X”; un’operazione commerciale che rafforza l’azienda sul mercato, tanto che la crescita del fatturato passa dai 45 milioni del 2018 ai circa 52 milioni stimati a fine 2020. La strategia di crescita è sottolineata da Cassese (nella foto): “Un’impresa cresce se prevalgono non solo apertura mentale e risorse economiche, ma anche se vengono applicati modelli di valutazione in grado di legare la continuità della gestione ai processi d’innovazione e servizi. E’ in quest’ottica che l’azienda va avanti, ben sapendo che la competizione sottintende una prospettiva di sviluppo nel tempo, un assetto strategico al cambiamento e, soprattutto, una solida patrimonializzazione”.

E oggi Pc Distribution è un’azienda con clientela fidelizzata e distribuita sull’intero territorio nazionale. Oltre all’attività commerciale di articoli a marchio “Power X”, si occupa anche dell’attività di distribuzione di materiale informatico di altri brand non in concorrenza con il nostro marchio di punta.

Allo stato attuale l’azienda ha un portafoglio di circa 550 clienti attivi, di cui la metà fidelizzati, una struttura operativa composta da quattro uffici commerciali interni, uno spazio per la logistica interna, un laboratorio tecnico per l’assistenza specialistica sui prodotti hardware e software, incluso i componenti elettrici e di telefonia.

“Negli ultimi anni, Pc Distribution ha strutturato rapporti con i maggiori fornitori di prodotti e servizi di telefonia, settore al momento in grande espansione”, aggiunge Cassese. “Questo ci ha consentito di sottoscrivere accordi commerciali con Vodafone e Tim per disporre delle migliori condizioni e conoscenze dei servizi da trasmettere ai clienti che acquistano all’ingrosso”. Anche nel campo dei servizi, Pc Distribution ha concluso importanti contratti, tra cui Hs e Its, leader in questo particolare settore.

L’azienda è anche leader nel settore delle vendite on line dove è presente da oltre dieci anni. Sulla piattaforma Ebay è “power seller” con più di 40mila feedback positivi, riuscendo a garantire al cliente servizi di qualità e spedizioni rapide.