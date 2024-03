Pepsi, nuovo logo e visual identity con campagna pubblicitaria digital

Pepsi, nuovo logo e visual identity. Gli elementi chiave del design

Pepsi dopo 14 anni dall’ultimo restyle presenta un nuovo logo e nuova visual identity che traggono spunto dai 125 anni di storia del brand e incorporano elementi moderni. Gli elementi chiave del nuovo design? Logo distintivo in cui lo storico cerchio e il nome del brand si uniscono per emergere in ogni situazione; una palette di colori aggiornata introduce il blu elettrico e il nero per dare contrasto, vivacità e un tocco contemporaneo alla classica combinazione di colori Pepsi, nuova silhouette della lattina, carattere tipografico moderno e personalizzato, il Pulse come richiamo del ripple, pop and fizz tipico dell’apertura di una lattina di Pepsi.

“In PepsiCo progettiamo i nostri marchi per raccontare una storia avvincente e olistica. Pepsi è un esempio lampante di un marchio che si è costantemente reinventato nel corso di 125 anni per rimanere parte della cultura pop e della vita delle persone”, ha dichiarato Mauro Porcini, SVP & Chief Design Officer di PepsiCo. “Abbiamo progettato la nuova identità del marchio per mettere in contatto le generazioni future con la sua eredità, coniugando i tratti distintivi della nostra storia con elementi contemporanei per segnalare la nostra audace visione di ciò che verrà”.

Todd Kaplan, Chief Marketing Officer di Pepsi spiega: “Non potremmo essere più entusiasti di iniziare una nuova era per Pepsi, poiché questo nuovo e moderno look porterà la distinzione del marchio a mostrarsi più grande e più audace e aiuterà le persone a trovare nuovi modi per godersi le cose che amano. Questo nuovo sistema visivo mette in risalto il meglio della ricca eredità del marchio Pepsi, facendo al contempo un enorme passo avanti per prepararlo al successo in un mondo sempre più digitale”

Pepsi, logo e visual identity: campagna pubblicitaria digital

La nuova era Pepsi avrà una campagna digital e una di advertising Out-of-Home (OOH) attive in Italia a partire dal mese di marzo. Il cambio di logo e visual identity sarà raccontato sui canali social proprietari del brand, mentre con l’OOH Pepsi a Milano avrà una domination a otto schermi in Piazza Gae Aulenti e un maxi led sui Navigli, mentre a Napoli è previsto un maxi led in via Toledo. La campagna è stata pianificata da OMD.