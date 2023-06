"Per tutte le tue vibe estive". Zalando lancia la nuova campagna firmata Hello

Zalando, on air la nuova campagna pubblicitaria realizzata da Hello

Zalando lancia la sua nuova campagna pubblicitaria dedicata all’estate e all’assortimento della stagione Spring/Summer 2023.

Come scrive Engage, il marketplace leader del settore moda ha presentato una campagna che esprime al meglio il legame tra gli italiani e la stagione estiva, momento da sempre caratterizzato da viaggi e vacanze. La nuova campagna prende parte a un piano media articolato che comprende tv, digital tv, video on demand, online video, paid social media, direct marketing e influencer marketing.

GUARDA LO SPOT

“Proprio per questo, Zalando ha deciso di focalizzare il concept della campagna sulla 'summer experience' e in particolar modo, sulla ‘Vibe all’italiana’ - spiega a Engage l’azienda. La tematica principale è la fluidità all’interno del proprio stile, mettendo in risalto come si possano abbracciare differenti vibes per diversi momenti. In particolare, è stata realizzata una serie di cinque nuove vibes, ciascuna delle quali basata su un aspetto autentico dell’estate italiana: CruciverbaWear, PedalòCore, AperiChic, GranitaGlam e RacchettoniStyle. Ogni collezione di capi correlata a ciascuna vibe ha tutti i pezzi necessari per esprimere al meglio tutte le vibrazioni della propria identità in continuo cambiamento.”

Lo spot vede la partecipazione di Diego Naska, Camilla Magli, Francesco Cicconetti e Chiara Pieri. Per la creatività della campagna, invece, Zalando si è avvalsa della collaborazione di Hello, agenzia scelta in seguito a una gara. Il partner media di Zalando è invece l’agenzia dentsu.