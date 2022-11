Piazzapulita, ospiti stasera: possibile nuovo allarme Covid di Crisanti?

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà Carlo De Benedetti e Crisanti

Oggi 3 novembre 2022 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Carlo De Benedetti, cavaliere del lavoro e dirigente di maggioranza di vari gruppi industriali tra cui il Gruppo editoriale L'Espresso, Andrea Crisanti, microbiologo e senatore per il PD, e il giornalista e ospite fisso Alessandro De Angelis.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la possibile nuova ondata di casi di Covid e i i rischi dovuti a un probabile allentamento delle misure di protezione (come le mascherine negli ospedali) previsto dal Governo. Non mancheranno poi i temi di attualità come il caro bollette, la discussa nuova legge sui rave party e la situazione internazionale.