Piazzapulita, ospiti stasera: come cambia la mafia dopo Matteo Messina Denaro

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà Nino Di Matteo. Angela Mauro presenta il suo libro "Europa Sovrana"

Oggi 9 febbraio 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il magistrato Nino Di Matteo, Alessandro Sallusti, Angela Mauro, che presenterà il suo libro "Europa Sovrana", Francesca Mannocchi e Gianni Cuperlo del PD.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la tragedia del terremoto in Turchia e Siria e cosa succederà nella lotta alla mafia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro.