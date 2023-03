Piazzapulita, ospiti stasera: torna in TV un volto sparito da tempo

Piazzapulita, ospiti stasera: ecco chi parteciperà alla puntata

Oggi 30 marzo 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la deputata del Pd Laura Boldrini, il direttore di Pop Economy Francesco Specchia, il leader di Azione Carlo Calenda, Luca Cordero di Montezemolo, Chiara Appendino del M5S, Italo Bocchino, Christian Raimo, Nunzia De Girolamo, lo storico dell’alimentazione Alberto Grandi e il foodblogger Lorenzo Biagiarelli.