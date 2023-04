Piazzapulita, ospiti: duri con gli ambientalisti ma leggeri con gli evasori

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli vede una disparità di approccio tra la lotta agli ambientalisti e all'evasione

Oggi 13 aprile 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il direttore de La Stampa, Massimo Giannini; Marco Furfaro (PD); Angelo Bonelli (Verdi); il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Annalisa Chirico e Valentina Petrini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui il pugno duro del Governo su chi imbratta i monumenti e il guanto di velluto per gli evasori fiscali. Nel corso della puntata anche un'inchiesta shock di Fanpage.it in esclusiva. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.