Piazzapulita, ospiti stasera: tutti gli orrori dei centri per il rimpatrio

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà di migranti e del problema dei CPR

Oggi 15 giugno 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra il fenomeno della migrazione che tanto preoccupa l'Europa e il dramma dei centri per il rimpatrio, veri e propri lager in cui uomini, donne e bambini che fuggono da fame, guerra e regimi dittatoriali sono sottoposti a indicibili torture e violenze.

Tra gli ospiti presenti nella puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli ci saranno lo scrittore Paolo Cognetti, i giornalisti Mario Calabresi, Emiliano Fittipaldi, Francesco Borgonovo e Annalisa Chirico.