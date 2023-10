Piazzapulita, ospiti stasera: si infiammano le piazza del mondo arabo

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà delle piazze del mondo arabo che si infiammano

Oggi 19 ottobre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Michele Serra; il presidente della fondazione Med-Or Marco Minniti; l'ex capo del controspionaggio italiano Marco Mancini; i giornalisti Marianna Aprile, Francesco Borgonovo, Claudio Cerasa, Giovanni Floris, Alberto Negri e David Parenzo; la giurista Chantal Meloni; l'attore e scrittore Moni Ovadia e l'imam di Firenze Izzedin Elzir. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la strage dell'ospedale di Gaza. Le piazze del mondo arabo che si infiammano. Il risveglio dei lupi solitari in Occidente. Se ne parlerà con reportage da Gaza e da Israele, interviste e testimonianze dal fronte.