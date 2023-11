Piazzapulita, ospiti stasera: dal Medio Oriente all'Albania fino alla riforma costituzionale

Oggi 9 novembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi; il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti; Moni Ovadia e Riccardo Pacifici; Christian Raimo e Viola Ardone; i giornalisti Carmen Lasorella, Annalisa Chirico, Claudio Cerasa, Federico Rampini, Antonio Padellaro e Francesco Specchia; il Deputato Marco Furfaro (Pd) e il costituzionalista Gaetano Azzariti. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la guerra in Medio Oriente e l'assedio israeliano a Gaza. La soluzione albanese di Meloni sui migranti. I progetti di riforma costituzionale del centrodestra.