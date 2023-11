Piazzapulita, ospiti stasera: da Crosetto alla violenza sulle donne

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della polemica tra magistrati e Governo e violenza sulle donne

Oggi 30 novembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Michele Serra; il magistrato Nicola Gratteri; Marco Furfaro (PD); Giorgio Mulé (FI); la scrittrice Francesca Cavallo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Annalisa Chirico, Emiliano Fittipaldi e Andrea Scanzi. Tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la polemica con i magistrati e le dichiarazioni del Ministro Crosetto. Le inchieste che coinvolgono membri del Governo. La manifestazione contro tutte le forme di violenza sulle donne.