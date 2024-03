Piazzapulita, ospiti stasera: il dramma degli aiuti a Gaza

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà di Regionali in Abruzzo e del problema degli aiuti umanitari a Gaza

Oggi 7 marzo 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; la neo-eletta presidente della regione Sardegna Alessandra Todde; Michele Serra; Giorgio Mulé (FI) e i giornalisti Alessandro De Angelis, Fabio Dragoni, Francesco Specchia, Luca Telese e Nello Trocchia. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui le Regionali in Abruzzo. Il campo largo ha chance di battere la maggioranza di Governo? Gli aiuti a Gaza entrano quasi solo dal cielo, cadono in mare e vengono recuperati a nuoto o con barchini. Un reportage esclusivo dalla Striscia mostrerà dall'interno la fame e la catastrofe umanitaria.