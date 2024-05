Piazzapulita, ospiti stasera: il tema dell'aborto torna d'attualità

Piazzapulita, ospiti stasera: questa sera si parlerà di elezioni europee e aborto

Oggi 2 maggio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata l'ex Premier Romano Prodi, l'ex Ministra Elsa Fornero; Michele Serra, il leader di Azione Carlo Calenda; Marco Tarquinio (PD) e i giornalisti Alessandro De Angelis e Francesco Specchia. Nel corso della serata, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. La campagna elettorale per le europee che entra nel vivo, la discesa in campo di Giorgia e poi un'inchiesta sull'aborto in Italia.