Pier Silvio Berlusconi: "Mediaset continua a investire, abbiamo tutti i fondamentali in crescita"

Mediaset continua a crescere spiega Pier Silvio Berlusconi, Ceo di MFE. Nel corso di un'intervista al Tg5, l'amministratore delegato sottolinea come quello dell'azienda sia "un caso abbastanza unico". Nonostante operi in un settore veramente molto complicato, quale quello dei media, e la concorrenza delle multinazionali, "Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo un'importante presenza in Germania, ma tutto parte dall'Italia. Durante le varie crisi il mercato della pubblicità è passato da 10 miliardi di euro a 6 miliardi, una perdita del 40%. Ora, buona parte di questi investimenti sono stati recuperati, ma c'è tantissima concorrenza, anche da parte del web. Nonostante questo, noi siamo riusciti a continuare a investire e anche a crescere", le parole di Pier Silvio Berlusconi. Ecco il contenuto dell'intervista.

Nonostante la grande competitività, il prodotto è sempre ricchissimo.

“Abbiamo tenuto molto alta l'asticella per quantità e qualità di prodotto in cui offriamo intrattenimento, informazione e fiction in maniera totalmente gratuita, senza canone, senza abbonamenti, e anche questo è un dato importante”.

Dati sorprendenti sono quelli della semestrale che è stata approvata dal Consiglio d'amministrazione.

“Abbiamo tutti i fondamentali in crescita. Ricavi in crescita, risultato operativo in crescita, utile in crescita, posizione finanziaria netta migliorata dalla fine dell'anno scorso di 240 milioni. Ultimissimo, il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa”.

E questo le consente di continuare in un piano, che lei ha già avviato, cioè l'assunzione di giovani, mentre gli altri licenziano. Ricordiamo che sono stati oltre 90.000 i licenziamenti in questo settore.

“È così. Noi, visto che le cose stanno andando bene e pensando di fare il miglior investimento per il futuro, abbiamo lanciato questo programma di nuove assunzioni concentrato su under 30 e donne, e ci stiamo riuscendo. Posso dire che il bilancio attesta che il nostro organico non è in discesa ma è in crescita cioè Mediaset sta creando nuova occupazione”.