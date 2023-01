Sanremo 2023, Rai Pubblicità svela i primi partner del Festival

Plenitude, Costa Crociere e Suzuki tra i partner di Sanremo 2023. A poche ore dall’annuncio dei super ospiti e delle co-conduttrici della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la concessionaria pubblicitaria della televisione pubblica, Rai Pubblicità, svela i nomi dei primi partner commerciali.

Sono finora cinque i brand che hanno confermato la loro presenza: Plenitude (Eni), Costa Crociere e Suzuki in qualità di partner istituzionali oltre a Dyson, haircare partner e VeraLab, skincare partner.

Tra gli obiettivi di quest'anno vi è certamente superare la buona raccolta dell'edizione precedente. Infatti, Rai Pubblicità con il boom di ascolti di Sanremo 2022 riuscì a portare a casa ben 42 milioni di euro. Un buon risultato, anche tenendo conto dell'incremento del 10,5% sul 2021 (raccolta stimata a 38 milioni).

Sono questi, spiega una nota di Viale Mazzini, i primi cinque grandi nomi, tra conferme e novità, che hanno scelto il Festival per comunicare i propri valori e associare il brand all’evento televisivo dell’anno, da sempre sinonimo di boom mediatico. Nei prossimi giorni saranno comunicati gli altri partner e il ricco programma di eventi e attività di “Tra palco e città”, il format lanciato nel 2020 per dar vita a un Festival diffuso in tutti i luoghi simbolo della “città dei fiori”.