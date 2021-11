Pmi, l'importanza di un sito come strumento di Business

L’importanza per le imprese e il loro business di avere un sito ed una buona strategia SEO con consigli su come realizzare un buon sito e su come posizionarsi in modo efficace sui motori di ricerca: è questo il tema affrontato nel webinar che Italiaonline terrà martedì 9 novembre dalle h.11.00 alle 12.30.

Quali sono i trend di consumo digitale? Come cercano le informazioni gli utenti e quali strumenti usano?

Quali i bisogni delle aziende? Come si muovono le imprese in questo contesto, quanto investono nella realizzazione di un sito, nella sua manutenzione, nel suo rifacimento e sui motori di ricerca? Come devono rispondere le imprese a questo contesto e in quali soluzioni devono investire?

E ancora: consigli su come realizzare un buon sito e su come promuoverlo; SEO (Search Engine Optimization) come funziona e come aiuta a posizionarsi in modo efficace sui motori di ricerca.

Alcuni professionisti di Italiaonline ne parleranno, fornendo esempi concreti e case history. .

Prosegue dunque "Le imprese a lezioni di digitale", una serie di webinar per apprendere o approfondire le migliori e più recenti strategie di comunicazione digitale finalizzate a incrementare il business, l’iniziativa attraverso la quale Italiaonline, contribuisce al progetto Repubblica Digitale, iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese.

La internet company, leader nelle soluzioni digitali per le imprese, ha scelto di collaborare a Repubblica Digitale con la sua corporate university: Italiaonline Accademy.

I webinar, completamente gratuiti, sono rivolti a PMI, liberi professionisti e Partite Iva e sono condotti da professionisti Italiaonline. La piattaforma consente ai partecipanti di porre domande, attraverso una chat interattiva, agli speaker di turno, i quali risponderanno in tempo reale.